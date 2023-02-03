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Кремль назвал уткой предложение США отдать России пятую часть Украины

12:56
  • пятница
  • 03 февраля 2023

Глава ЦРУ не приезжал в Москву

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что глава ЦРУ приезжал в Москву с предложением отдать России 20% территории Украины в обмен на прекращение СВО.

"Это утка", - сказал представитель Кремля. Об этом пишет ТАСС.

Ранее газета Neue Zurcher Zeitung сообщила, что глава ЦРУ Уильям Бернс якобы предложил Киеву отдать России пятую часть территории Украины в обмен на завершение специальной военной операции. Обе стороны отказались обсуждать это предложение, утверждает издание. После этого президент Джо Байден якобы принял решение о поставках Украине танков "Абрамс".

Практически сразу после выходы публикации в Вашингтоне опровергли слухи о предложении главы ЦРУ. Заместитель пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Шон Дэвитт в интервью американскому Newsweek заявил, что статья не соответствует действительности.

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