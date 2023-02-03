Песков: безопасность Крыма обеспечена надежно

Но Донбасс пока защищен не до конца

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова исполняющего обязанности главы МВД Украины Игоря Клименко о том, что Киев начал формирование штурмовых бригад из военных, полицейских и пограничников для захвата Крыма и Донбасса.

"Донбасс пока защищен не до конца, и поэтому специальная военная операция продолжается. Собственно, мы должны защитить людей, которые там живут. Пока эта цель не достигнута полностью. Это еще предстоит сделать", - отметил кремлевский спикер (цитата по РИА Новости).

Он напомнил также, что Крым и Донбасс - регионы Российской Федерации.

"Безопасность Крыма обеспечена надежно", - добавил Песков.

Россия с 24 февраля 2022 года ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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