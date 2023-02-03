Российские силы заняли стратегически важный опорный пункт в ДНР

Наступление продолжается

Бойцы спецназа "Ахмат" вместе с подразделениями 2-й бригады 2-го армейского корпуса России отбили у ВСУ стратегический опорный пункт в районе Веселого в ДНР.

Об этом в пятницу 3 февраля, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем канале в Telegram – канале. Он имеет стратегическое значение на этом направлении.

"Теперь бойцы намерены продолжить успешное продвижение, находясь в более выгодном положении, нежели противники. Для этого они обеспечены всем необходимым, особенно с учетом многочисленных трофеев, которые попали в их руки после взятия опорного пункта", - написал Кадыров.

Ранее сообщалось, что российские штурмовые отряды продавливают оборонительные рубежи противника на подступах к Красному в ДНР.

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