По Арбатско-Покровской линии метро запустили новый тематический поезд

Он посвящен Нижегородской области

Новый тематический поезд запустили сегодня в Московском метрополитене. Состав, посвященный Нижегородской области, курсирует по Арбатско-Покровской линии, сообщает "ТВ Центр".

Пассажиры больше узнают об истории и культуре одного из старинных городов нашей страны. В каждом вагоне разместили плакаты с интересными фактами, а также фотографии. На них - красивые виды достопримечательностей и пейзажи, которые находятся за сотни километров от столицы.

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