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Участники энергофорума в Москве представят собственные проекты

14:47
  • пятница
  • 03 февраля 2023

Для них подготовили насыщенную программу - лекции, экскурсии и мастер-классы

В Москве стартовал образовательный форум в области энергетики. Он объединяет талантливых студентов, которые хотят внести свой вклад в развитие этой сферы, передает "ТВ Центр".

Для них подготовили насыщенную программу - лекции, экскурсии и мастер-классы от ведущих экспертов и представителей профильных ведомств. Кроме того, участники разработают и представят свои проекты.

Мероприятие организовано совместно с олимпиадой "Я профессионал" - это проект президентской платформы "Россия - страна возможностей".

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