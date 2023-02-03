Собянин рассказал о ходе строительства автомобильной Южной рокады

Реконструкцию развязки на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля завершат уже в этом году

Пересечение МКАД с улицей Верхние Поля - одна из последних оставшихся развязок клеверного типа. Но ее очертания уже практически не видны за новыми эстакадами. Многоуровневые сооружения с направленными съездами и тоннелями большой пропускной способности должны значительно сократить плотность автомобильного потока на юго-востоке столицы. Особенно на МКАД, который на этом участке сильно загружен из-за большого скопления торговых центров.

Работы ведутся круглосуточно. В сентябре - раньше на целый год - открыли движение по одному из путепроводов длиной 115 метров.

"В общей сложности 102 раза останавливали МКАД на 20 минут для того, чтобы данный путепровод в кратчайшие сроки был запущен. Чтобы как можно меньше проблем было для автолюбителей, для жителей города", - отметил Фарит Хайдаров, генеральный директор строительной компании.

Всего в рамках проекта будет построено и реконструировано около 16 километров дорог, включая 8 искусственных сооружений общей протяженностью свыше 4,5 км. Новые эстакады уже совсем скоро значительно упростят жизнь автомобилистам.

"Выполнено 60 процентов на данном объекте. Реконструкция данной развязки позволит снять нагрузку со МКАД и перевести проезды на дублеры. И местные проезды тогда разгрузятся. Безопасность движения будет улучшена. Общественный транспорт наземный будет лучше функционировать", - уточнил Игорь Комаров, заместитель генерального директора строительной компании.

Реконструкция этой развязки входит и в проект создания Южной рокады. Ход работ сегодня оценил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Южная рокада - один из главных элементов транспортного каркаса города Москвы, включая северо-западную хорду, Московский скоростной диаметр. Больше 40 километров пойдет от Рублевского шоссе до Верхних Полей. И частично выходит на Бесединское шоссе, пересекая около 12 крупных магистралей города - это Можайское шоссе, проспекты Мичуринский, Вернадского, Ленинский, улица Профсоюзная, Каширка, Варшавка. 26 районов Москвы с численностью населения около 3 миллионов человек. Это, конечно, важная магистраль, которую мы строим уже несколько лет. И в этом году осталось еще построить треть. До конца года она будет построена", - указал градоначальник.

А в районе развязки МКАД с улицей Верхние Поля работы обещают завершить уже в сентябре.

Екатерина Гоголева, Илья Данильцев, Андрей Булычев, Станислав Ильин, "ТВ Центр"

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