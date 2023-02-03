В Москве начали рассматривать дело о гибели трех рабочих в коллекторе

На скамье подсудимых - генеральный директор подрядной организации

Сегодня в Москве начали рассматривать дело о гибели трех рабочих, производивших ремонт в коллекторе. ЧП произошло в августе на юго-востоке города, передает "ТВ Центр".

На скамье подсудимых - генеральный директор подрядной организации. Мужчина обвиняется по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

На Краснодарской улице 13 рабочих чистили водосток. Уровень воды поднялся, и люди оказались заблокированы. Пять человек выбрались на поверхность самостоятельно, еще пятерых вытащили спасатели. Троих унесло потоком воды, их тела были обнаружены только спустя несколько часов.

"В рамках расследования уголовного дела допрошено более 15 свидетелей, проведены обыски, изъяты и изучены большой объем бухгалтерской и технической документации, в том числе следствием получено заключение государственной трудовой инспекции", - сообщили в СК.

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