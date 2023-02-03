Недобрый самаритянин: на Земляном валу ограбили инвалида на костылях

Задержанному грозит до 4 лет лишения свободы
В Москве задержали приезжего, который сначала помог человеку, а потом сбежал с его сумкой, передает "ТВ Центр".
47-летний мигрант заметил на Земляном валу молодого мужчину на костылях, которому стало плохо. Помог ему дойти до остановки, предложил донести сумку, вызвал скорую и даже дождался ее приезда. Но как только машина медиков подъехала, тут же ретировался вместе с добычей.
Грабителя удалось вычислить по камерам видеонаблюдения в переходе. Задержанному грозит до 4 лет лишения свободы.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"