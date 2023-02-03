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Комплексный подход и новые технологии: как лечат рак в Москве

14:57
  • пятница
  • 03 февраля 2023

Внимание к каждому пациенту - залог высоких результатов

О том, что у нее рак, Ирина Перкина узнала случайно три года назад, когда была на приеме у кардиолога. Операцию сделать не смогла - не рекомендовали анестезиологи. За помощью обратилась в окружной Центр амбулаторной онкологической помощи.

"Все, думаешь, конец, жизнь кончилась. А здесь очень хорошие специалисты, честное слово. Встретили, объяснили. Посмотрела, здесь очень много таких же людей, к сожалению. И подошли, подобрали терапию, на которой я пока я держусь", - рассказывает Ирина.

Теперь она ежемесячно приходит сюда в дневной стационар на иммунную терапию. Здесь же можно получить и все другие виды амбулаторного противоопухолевого лечения. За малейшими изменениями в состоянии пациентов пристально следят специалисты с помощью самых прогрессивных методов лучевой диагностики на аппаратах КТ и МРТ последнего поколения, а также - эндоскопии с максимально точным наведением и биопсии.

"Система данных построена на электронной базе пациентов. Мы к ней подключены с помощью компьютера. Лаборант вводит данные непосредственно пациента и передает их на томограф. Исследование дальше выкладывается в общую базу данных, она называется пакс, в которых находятся все исследования. И они синхронизированы с электронной истории болезни", - объяснил Георгий Черменский, врач-рентгенолог Центра амбулаторной онкологической помощи ММКЦ "Коммунарка".

Таким образом, все результаты обследований пациента может открыть и его лечащий терапевт из поликлиники, и специалист в стационаре, если туда направят на операцию. Хирургические вмешательства проходят в максимально щадящем режиме для больных.

"Практически 70 процентов всех хирургических вмешательств исполняются с использованием малоинвазивных методик, что позволяет в кратчайшие сроки преступить к кратчайшим этапам исследования: лучевой терапии, химиотерапии, при этом сохраняя радикальность вмешательства", - отметил Дмитрий Ерыгин, заведующий онкологическим отделением №2 городской клинической больницы №1.

3D и 4K технологии, которыми оснащены операционные большинства столичных стационаров, позволяют удалять злокачественные новообразования даже в самых труднодоступных местах. Благодаря комплексному подходу к лечению онкологических заболеваний в городе показатели смертности после постановки диагноза за последние три года снизились практически вдвое.

"Успешно пройти клиентский путь поможет персональный помощник, которого получает каждый пациент с онкологическим диагнозом. Позвонив по телефону, помощник поможет записаться на прием к нужному специалисту, на сдачу анализов и проведение исследований, напомнит о предстоящем визите к врачу", - написал мэр Москвы Сергей Собянин.

Все исследования и анализы пациенту стараются назначать на один день или в максимально короткий отрезок времени. Ведь главное правило онкопомощи - оказать ее максимально быстро. От этого зависит эффективность лечения.

Татьяна Сидорова, Юрий Ламзин, "ТВ Центр"

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