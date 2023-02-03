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В Москве пройдет спортивный день открытых дверей

15:01
  • пятница
  • 03 февраля 2023

Посетителей ждут бесплатные тренировки, мастер-классы и показательные занятия

Москвичей приглашают на день открытых дверей на спортивных объектах, сообщает "ТВ Центр".

В эти выходные свои двери откроют спортивные комплексы по всему городу. Посетителей ждут бесплатные тренировки, мастер-классы и показательные занятия для детей и взрослых. Необходимо только предварительно записаться на сайте.

Такие уроки помогут школьникам самостоятельно выбрать себе тренировки по душе, а взрослым - приобщиться к здоровому образу жизни.

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