В Москве пройдет спортивный день открытых дверей

Посетителей ждут бесплатные тренировки, мастер-классы и показательные занятия
Москвичей приглашают на день открытых дверей на спортивных объектах, сообщает "ТВ Центр".
В эти выходные свои двери откроют спортивные комплексы по всему городу. Посетителей ждут бесплатные тренировки, мастер-классы и показательные занятия для детей и взрослых. Необходимо только предварительно записаться на сайте.
Такие уроки помогут школьникам самостоятельно выбрать себе тренировки по душе, а взрослым - приобщиться к здоровому образу жизни.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"