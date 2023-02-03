Театр Et Cetera отмечает юбилей саундрамой по пьесе Эрдмана

В трактовке режиссера Владимира Панкова

Сегодня вечером в театре Et Cetera - премьера: не просто спектакль, а саундрама по пьесе Николая Эрдмана "Мандат".

У театра - 30-летний юбилей. И дату решили отметить особой постановкой. Пьесу Эрдмана ставил еще Мейерхольд, но ее почти сразу запретили. И вот сейчас можно оценить великолепно написанные диалоги, отличный юмор уже в новой трактовке режиссера Владимира Панкова. Получилось живое действо, гротескное и эмоциональное, где работает каждая деталь и все меняется с невероятной скоростью.

"Постановка Владимира Панкова с его саундрамой - это уже, конечно, обещает какую-то неожиданность. Это не бытовое повествование пьесы. Хотя она сама по себе трудная. Пьеса написана в 1925 году, поэтому. конечно, имеет отпечаток такого, ну я так определил, начинающегося советского строя", - отметил художественный руководитель театра Et Cetera Александр Калягин.

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