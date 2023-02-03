От Байдена потребовали сбить китайский "шар-шпион"

Белый дом обвинили в несостоятельности

Конгресс США потребовал от президента Джо Байдена сбить китайский "шар-шпион".

С такой инициативой выступила член палаты представителей Марджори Тейлор Грин. Она возмутилась, почему Пентагон до сих пор не сбил шар и обвинила администрацию президента в несостоятельности.

В свою очередь Пентагон заявил, что отслеживает перемещение разведывательного аэростата КНР над территорией США. В ведомстве отметили, что не стали сбивать объект, так как по мнению военных, от его обломков могут пострадать люди.

"Как только воздушный шар был обнаружен, правительство США немедленно приняло меры для защиты от сбора конфиденциальной информации", - отметили в Пентагоне.

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