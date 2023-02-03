ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

От Байдена потребовали сбить китайский "шар-шпион"

13:41
  • пятница
  • 03 февраля 2023

Белый дом обвинили в несостоятельности

Конгресс США потребовал от президента Джо Байдена сбить китайский "шар-шпион".

С такой инициативой выступила член палаты представителей Марджори Тейлор Грин. Она возмутилась, почему Пентагон до сих пор не сбил шар и обвинила администрацию президента в несостоятельности.

В свою очередь Пентагон заявил, что отслеживает перемещение разведывательного аэростата КНР над территорией США. В ведомстве отметили, что не стали сбивать объект, так как по мнению военных, от его обломков могут пострадать люди.

"Как только воздушный шар был обнаружен, правительство США немедленно приняло меры для защиты от сбора конфиденциальной информации", - отметили в Пентагоне.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Джо Байден
Джо Байден
Шар-шпион
Шар-шпион
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.