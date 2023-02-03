Кремль не стал комментировать предложение о присоединении Сербии к России

Отношения Москвы и Белграда развиваются по восходящей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать предложение губернатора Курганской области Вадима Шумкова о присоединении Сербии к России.

Ранее Шумков заявил, что Сербия должна отказаться от идеи вступления в Евросоюз, заявить о намерении войти в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), а в дальнейшем - и о присоединении к России.

"Оставляю это без комментариев", - сказал Песков (цитата по РИА Новости).

Накануне президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия оказалась под жестким давлением Запада из-за конфликта на Украине. Глава государства отметил, что не знает, сколько еще власти страны смогут выдержать без введения санкций в отношении России, но постараются выстоять как можно дольше.

В Кремле отметили, что Россия дорожит отношениями с Сербией понимает, какому давлению подвергается Сербия в вопросе введения антироссийских санкций.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"