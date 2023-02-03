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Путин обсудил с Совбезом вопросы борьбы с терроризмом

14:36
  • пятница
  • 03 февраля 2023

Докладчиком выступил директор ФСБ

Владимир Путин в пятницу провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщает "ТВ Центр".

Участники в режиме видеоконференции обсудил вопросы борьбы с терроризмом. Основной докладчик - директор ФСБ Александр Бортников.

"Мы с вами сегодня обсудим вопрос, который чрезвычайно важен для обеспечения внутренней безопасности нашей страны, на протяжении последних десятилетий он не теряет своей актуальности для очень многих государств мира. А сегодня для нас имеет особое значение. Речь идет о борьбе с терроризмом", - сказал президент.

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