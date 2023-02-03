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Глава МВД Турции призвал посла США "убрать грязные руки"

14:46
  • пятница
  • 03 февраля 2023

Американский дипломат пытался "взбудоражить" Турцию

Турецкий министр внутренних дел Сулейман Сойлу призвал посла США в Анкаре Джеффа Флейка "убрать грязные руки" от Турции.

Американский дипломат пытался "взбудоражить" Турцию в условиях, когда ряд западных стран развязали против Анкары "психологическую войну", сообщил глава МВД. 

Я четко знаю, что вы сделали, какие шаги предприняли, как вы хотите взбудоражить Турцию. Уберите свои грязные руки, свои ухмыляющиеся лица в масках от Турции. Говорю предельно открыто", - заявил он (цитата по РИА Новости).

Ранее Сойлу обвинил некоторых союзников страны в попытке дестабилизировать страну и сокрытии информации по теракту на улице Истикляль в Стамбуле в прошлом году.

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