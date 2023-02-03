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Россия предупредила о последствиях оттягивания переговоров по Украине

15:15
  • пятница
  • 03 февраля 2023

Киев несамостоятелен в своих решениях

Проволочки с мирными переговорами по ситуации на Украине грозят негативными последствиями самому Киеву. Такое заявление в пятницу, 3 февраля, сделал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
США и четыре европейских государства провели переговоры по Украине

По словам дипломата, переговоры "неизбежно произойдут", причем "это, скорее, будут переговоры России с Западом, Украина продемонстрировала полную утрату суверенитета".

При этом Полянский подчеркнул в интервью изданию Newsweek, что "чем дольше Запад ждет, тем хуже будет исход для Киева".

Ранее источники западных СМИ сообщали, что в январе США предлагали России и Украине план мирного урегулирования, который предполагал некие территориальные уступки. Однако и Москва, и Киев данные предложения отвергли.

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