Минздрав опроверг дефицит лекарств для онкобольных

Санкции не повлияли на обеспечение пациентов препаратами

Снабжение пациентов с онкологическими заболеваниями необходимыми лекарствами в России осуществляется в штатном режиме. Об этом в пятницу, 3 февраля, рассказал российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Глава Минздрава напомнил, что борьба с онкологическими заболеваниями является приоритетным направлением, которое поддерживается государством.

Санкции в отношении России не повлияли на обеспеченность онкобольных пациентов лекарствами, заявил Мурашко. Он отметил, что все препараты поступают в штатном режиме, в том числе есть программы по импортозамещению ключевых препаратов, которые необходимы для лечения — "они сегодня в разработке и в регистрации, в том числе", сообщает ТАСС.

Ранее в Росздравнадзоре опровергли информацию о дефиците антибиотиков в России. В ведомстве заявили, что производство, поставки и выпуск в гражданский оборот антибиотиков в России продолжаются, а повышенный спрос на определенные препараты не является признаком дефицита.

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