"Шар-шпион" наделал шума в США

В воздухе, как заявляют в Пентагоне, объект опасности не представляет

Напряжённая ситуация вокруг аэростата над США. В Вашингтоне его называют "китайским разведывательным воздушным шаром". В Пекине призывают не спекулировать по поводу этого летательного аппарат до выяснения всех деталей. Как отметили в китайской МИДе, раздувание шумихи не являются надлежащим способом урегулирования проблемы. Сбивать шар американцы пока не решаются из-за риска для гражданских лиц.

"Это – птица?! Это – самолёт?!". Нет, это китайский высотный аэростат. Который американские военные прямо называют зондом – разведчиком. Впрочем, в Белом доме всеми силами делают вид, что ничего страшного не случилось. А обеспокоенных сограждан призывают просто не смотреть вверх. И игнорировать объект размером с три автобуса.

"И так уже несколько дней. В Пентагоне пояснили, что наблюдают за ним с тех пор, как он зашел в воздушное пространство нашей страны из Канады. Якобы, даже запустили истребители F-22. И главный вопрос, что теперь с этим делать. Президент проинформирован. Он спросил о возможных военных вариантах решения проблемы. Но специалисты посоветовали...шар не сбивать", - рассказал обозреватель CNN Орен Либерман.

Мол, сейчас это не безопасно. Зонд может упасть и кого-нибудь повредить. Да и вообще - сбить его, оказывается, не так просто. Летает коварный шар в стратосфере. И может быть повержен только высокоточной ракетой, выпущенной самолётом. Получается, идеальный шпион или всё гениальное просто?

"Мы много слышали о самолетах - разведчиках, спутниках - шпионах. Но администрация США признается, что Китай победил их благодаря воздушному шару! Они могли бы использовать совершенное оборудование и собрать гораздо больше информации", - говорит обозреватель CBS Дик Бреннон.

Причём, самой что ни есть полезной! Траектория зонда очень уж примечательная - проходит прямо над штатом Монтана. Именно там США хранят некоторые из своих межконтинентальных баллистических ракет.

"Это то, что мы называем нашей ядерной триадой, которая состоит из бомбардировщиков, ракет и подводных лодок. Так вот - два из трех этих элементов находятся как раз на пути движения этого китайского шара", - сообщил полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон.

Неудивительно, что теперь на Капитолийском холме истерика! Где же хвалённые системы ПВО? И граница на замке? Получается, кто или что угодно может вот так запросто пролететь тысячи километров над священной американской землей?

"Наглое пренебрежение суверенитетом США со стороны Китая является актом дестабилизации, на который необходимо реагировать. Президент Байден не должен молчать", - заявил Кевин Маккарти, спикер Палаты представителей США.

В Поднебесной, впрочем, пока хранят гордое молчание. Китайский ли это зонд – неизвестно. Как и то, собирает ли он информацию. Пикантность ситуации добавляет и то, что произошла она накануне визита американского госсекретаря в Пекин…который теперь может и не состояться.

Тут еще из соседней Канады обрадовали. В воздушном пространстве замечен еще один гигантский шар. На CNN уже нашли всему происходящему рациональное объяснение: "Китай, на самом деле, может делать это не только для себя, но и для Путина".

Ну а несбиваемый зонд пока всё еще безмятежно летает в небе над Монтаной. И, возможно, уже выполнил свою миссию. Ведь, как говорил великий Сунь-цзы, "повергнуть врага без сражения есть истинная вершина воинского искусства".

Матвей Шестаков, Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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