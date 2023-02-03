Собянин: реконструкция развязки МКАД с улицей Верхние Поля завершится в 2023 году

Дорога улучшит транспортное обслуживание ряда районов

Строительство Южной рокады - одного из главных элементов нового транспортного каркаса столицы - будет завершено уже в нынешнем году. Об этом рассказал сегодня Мэр Сергей Собянин. Он осматривал ход реконструкции развязки на пересечении МКАДа с улицей Верхние Поля. Она войдёт в состав этого масштабного проекта. Новое дорожное сооружение с направленными съездами позволит увеличить пропускную способность всего юго-восточного участка Московской кольцевой автодороги и улучшит транспортное обслуживание ближайших районов.

На пересечении МКАДа с улицей Верхние Поля уже и не заметны очертания устаревшей клеверной развязки. Наследие транспортной инфраструктуры 90-х перекрывают многоуровневые эстакады с направленными съездами, путепроводами и тоннелями. Такая система движения значительно сокращает плотность автомобильного потока. Что для этого участка, где ещё и два крупных торговых центра по обе стороны Московской кольцевой автодороги, особенно актуально.

"Выполнено 60 процентов на данном объекте. Реконструкция данной развязки позволит снять нагрузку со МКАД и перевести проезды на дублеры. И местные проезды тогда разгрузятся. Безопасность движения будет улучшена. Общественный транспорт наземный будет лучше функционировать", - уточнил Игорь Комаров, заместитель генерального директора строительной компании.

В сентябре – на год быстрее запланированных сроков - открыли движение по одному из путепроводов через МКАД. Старый мост планировали ремонтировать по частям, оставляя для машин по одной полосе в каждую сторону. Но это только бы усложнило и без того трудную дорожную обстановку. По предложению мэра Москвы решено было вовсе закрыть движение, до основания демонтировать путепровод и построить новый - шире и длиннее. Перед инженерами стояла задача сделать всё в кратчайшие сроки, работы шли круглосуточно. По ночам на кольцевой на несколько минут даже останавливали автомобильный поток, чтобы установить пролёты моста.

"В общей сложности 102 раза останавливали МКАД на 20 минут для того, чтобы данный путепровод в кратчайшие сроки был запущен. Чтобы как можно меньше проблем было для автолюбителей, для жителей города", - отметил Фарит Хайдаров, генеральный директор строительной компании.

По проекту обновится без малого 16 километров дорог. Сразу 8 эстакад и мостов пополнят список искусственных сооружений Московской кольцевой автодороги. Здесь появится дорожная система, которая значительно упрощает движение. Масштабная реконструкция развязки – это лишь часть куда более глобальной программы – строительства Южной рокады.

"Южная рокада - один из главных элементов транспортного каркаса города Москвы, включая северо-западную хорду, Московский скоростной диаметр. Больше 40 километров пойдет от Рублевского шоссе до Верхних Полей. И частично выходит на Бесединское шоссе, пересекая около 12 крупных магистралей города - это Можайское шоссе, проспекты Мичуринский, Вернадского, Ленинский, улица Профсоюзная, Каширка, Варшавка. 26 районов Москвы с численностью населения около 3 миллионов человек. Это, конечно, важная магистраль, которую мы строим уже несколько лет. И в этом году осталось еще построить треть. До конца года она будет построена", - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Самая трудная работа – установка длинных металлических пролётов эстакад - практически завершена, признаются строители. Осталось всего несколько коротких деталей. Бетонные перекрытия тоже почти все отлиты. В ближайшее время начнётся прокладка инженерных коммуникации, затем уложат асфальт и облагородят территорию. Всё это обещают закончить уже в этом году.

Илья Данильцев, Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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