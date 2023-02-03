В "Пятерочке" растет популярность готовых блюд

За ее качеством и разнообразием тщательно следят

Качество продукции как главный критерий. В "Пятерочке" строго следят за тем, чтобы ассортимент блюд на полках всегда был оригинальным и разнообразным. Ведь ежедневно магазин посещают тысячи привередливых покупателей. Как угодить каждому?

Вся готовая продукция, которую мы видим на полках в магазинах сети, производится на одном большом заводе - Х5 Ready Food в Подмосковье. Труд человека - без него никак - дополняют самые современные машины! Сырники и котлеты лепят вручную: чтобы вкус блюд "Пятёрочка Кафе" и "Рестория Шеф" оставался знакомым для гостей магазинов. В производстве используют только местные продукты, что делает готовую еду не только вкусной и свежей, но и доступной по цене. А значит - популярной.

"В 2022 году, по отношению к 21-му, в торговой сети "Пятёрочка" прирост готовой еды составил около 40%. Такие вещи как сырники, сэндвичи, сэндвич-роллы выросли более чем в два раза", - сообщил Игорь Старосельский, руководитель пищевого производства Х5 Ready Food.

Одних только сэндвичей здесь готовят почти 40 тысяч штук ежедневно. Здесь производят более 300 различных видов готовых блюд: салаты, горячее и закуски. Повара и технологи, разрабатывая новые экспериментальные рецепты, не забывают и о классических.

"Самые популярные, конечно же, всем известные салаты "Оливье" и "Сельдь под шубой" - то, что является маст-хэв продукцией на полках магазинов. На протяжении 2022 года развитие было направлено более на модернизацию ассортимента, его улучшение", - отметил Игорь Старосельский.

Качество готовых блюд под собственными торговыми марками - важнейший приоритет "Пятёрочки". Чтобы соответствовать высоким стандартам безопасности, сырьё и готовая еда проходят обязательные лабораторные исследования. Высокие требования и для отгрузки. Только тогда товар доставляют в магазины - при строгом соблюдении температурного режима. На это сутки. В результате на полках - всегда максимально свежие и вкусные блюда.

Александра Панина, Александр Медведев, Алексей Уваров, "ТВ Центр".

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