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Россиян приглашают к участию в олимпиаде "IT-Планета 2023"

16:01
  • пятница
  • 03 февраля 2023

Подать заявку можно на сайте world-it-planet.org

До 28 февраля продолжается регистрация участников XIV Международной олимпиады в сфере информационных технологий "IT-Планета 2023".

Конкурсная программа состоит из 16 конкурсов: по робототехнике, программированию, администрированию операционных систем, веб-дизайну, сетевым технологиям, 3D-моделированию, информационной безопасности, разработке мобильных приложений и другим направлениям.

К участию приглашаются студенты и молодые дипломированные специалисты в возрасте от 18 до 35 лет (в зависимости от условий конкретного конкурса).

Подать заявку можно на официальном сайте соревнований world-it-planet.org.

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