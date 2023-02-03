Россиян приглашают к участию в олимпиаде "IT-Планета 2023"

Подать заявку можно на сайте world-it-planet.org

До 28 февраля продолжается регистрация участников XIV Международной олимпиады в сфере информационных технологий "IT-Планета 2023".

Конкурсная программа состоит из 16 конкурсов: по робототехнике, программированию, администрированию операционных систем, веб-дизайну, сетевым технологиям, 3D-моделированию, информационной безопасности, разработке мобильных приложений и другим направлениям.

К участию приглашаются студенты и молодые дипломированные специалисты в возрасте от 18 до 35 лет (в зависимости от условий конкретного конкурса).

Подать заявку можно на официальном сайте соревнований world-it-planet.org.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"