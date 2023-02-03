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Глава Росгвардии отметил рост числа наемников из Европы в ВСУ

16:01
  • пятница
  • 03 февраля 2023

Россия неоднократно сообщала об участии иностранцев в боевых действиях

В зоне спецоперации в рядах украинской армии появилось больше наемников из европейских стран. Об этом в пятницу, 3 февраля, рассказал директор Росгвардии Виктор Золотов.

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Золотов проверил в Крыму подготовку снайперов, участвующих в специальной военной операции, в рамках визита на полуостров и в Херсонскую область. Он высоко оценил навыки владения различными видами оружия, элементы тактической и огневой подготовки.

Комментируя рост числа наемников из Европы в рядах ВСУ, глава Росгвардии указал, что, несмотря на их значительный опыт участия в вооруженных конфликтах в различных странах мира, во время боевых действий сотрудники и военнослужащие Росгвардии демонстрируют более высокий профессионализм и выучку.

Росгвардейцы не только участвуют в боевых действиях "на самых ответственных участках", но и обеспечивают безопасность важных объектов инфраструктуры и транспортных коммуникаций, выявляют и пресекают деятельность диверсионных групп, ищут схроны с оружием, боеприпасами и разминируют территории, сообщает РИА Новости.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что считает отправку в ВСУ иностранных наемников, наряду с поставками вооружений и предоставлением военных инструкторов, подтверждением прямого участия зарубежных государств в боевых действиях на Украине.

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