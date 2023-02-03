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РЭЦ поможет участникам программы "Сделано в России" продвигать продукцию под "зонтиком" странового бренда

15:52
  • пятница
  • 03 февраля 2023

Участниками программы и владельцами одноименного добровольного сертификата могут стать производители любой несырьевой продукции

Российским компаниям, которые получат добровольный сертификат "Сделано в России"/Made in Russia, помогут продвигать продукцию в национальных онлайнмагазинах, шоу-румах агропродукции за рубежом и предложат кобрендинговые проекты. Об этом рассказала Директор центра экспертной поддержки Российского экспортного центра Милана Мамбетова.

"Российский экспортный центр уже начал выдавать сертификаты "Сделано в России". "Птички" на продукцию по обновленным правилам уже получили первые экспортеры. Добровольный сертификат "Сделано в России" — это не только способ еще раз подтвердить качество, но и помощь в продвижении на приоритетных рынках под "зонтиком" странового бренда. В том числе это В2В-продвижение на базе каталога Made in Russia на приоритетных рынках, специальные рекламные кампании для участников программы, брендирование профиля товара в национальных онлайн-магазинах РЭЦ и многое другое", — отметила Милана Мамбетова.

Участниками программы "Сделано в России" и владельцами одноименного добровольного сертификата могут стать производители любой несырьевой продукции. Главное условие — компания должна производить или поставлять продукцию с повышенными характеристиками качества или улучшенными свойствами. Подтвердить соответствие нужно у аккредитованных органов, являющихся партнерами системы добровольной сертификации "Сделано в России". Органическое происхождение, экологичность, энергоэффективность, надежность — именно эти четыре улучшенных свойства отечественной продукции продвигаются под "зонтичным" страновым брендом "Сделано в России"/Made in Russia.

Подать заявку на участие в программе можно на сайте.

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