На троечку: Брюссель раскритиковал готовность Украины к вступлению в ЕС

Для принятия в ЕС Киев должен соблюсти целый ряд требований

Украина демонстрирует низкий и лишь в отдельных сферах средний уровень готовности к началу переговоров о вступлении в Европейский союз. Об этом говорится в опубликованном в пятницу, 3 февраля, докладе Еврокомиссии о степени готовности Киева к запуску переговоров о вступлении в ЕС.

В документе говорится, что Украина имеет хороший уровень готовности в сфере внешней политики, однако дополнительная работа требуется для борьбы с нелегальным трафиком оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Недостаточно активной в Брюсселе сочли работу Киева в сферах борьбы с коррупцией и влиянием олигархов, а также в области финансового контроля.

Что касается прав человека и свободы прессы, то в этой сфере Украина также находится на "ранней стадии", однако, по мнению Еврокомиссии, Киев движется в "верном направлении".

Следующая оценка уровня готовности Украины будет проведена в конце 2023 года, сообщает ТАСС.

При этом украинские власти оценивают перспективы вступления в ЕС в оптимизмом. Глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что страна вступит в ЕС менее чем за два года после старта переговоров о ее вхождении в интеграционное объединение.

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