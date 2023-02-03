Минобороны России сообщило об уничтожении комплекса NASAMS

ЗРК был ликвидирован в районе Красноармейска

Российские военные в рамках спецоперации на Украине уничтожили зенитный ракетный комплекс NASAMS производства Норвегии. Об этом в пятницу, 3 февраля, рассказали в Министерстве обороны России.

В ведомстве уточнили, что ЗРК был ликвидирован в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики. Там же была уничтожена пусковая установка тактических ракет "Точка-У".

Как отмечает РИА Новости, российское Минобороны впервые за время спецоперации на Украине сообщает об уничтожении установки NASAMS.

В ноябре 2022 года Министерство обороны США подтвердило, что украинские военные уже получили комплексы NASAMS. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что "рад доложить о том, что системы противовоздушной обороны NASAMS, которые мы отправили Украине, уже применяются".

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