Бочкарёв: Один из этапов дорожных работ четвертого участка Южной рокады выполнен на 70%

Выполняется расширение проезжей части

Один из этапов дорожных работ четвертого участка Южной рокады выполнен на 70%. Об этом в пятницу сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарёв. По его словам, длина реконструируемой дороги по улице Верхние Поля - 2,8 километра.

"В рамках ее реконструкции выполняется расширение проезжей части – вместо двух полос дорожного движения будет построено от четырех до шести полос, в двух направлениях движения", – отметил заместитель мэра.

На участке продолжаются работы по замене дождевой канализации, воздушных и кабельных линий. "Кроме этого, примерно на две трети выполнено строительство противопожарной стены вдоль Московского нефтеперерабатывающего завода", – отметил Бочкарёв.

Работы по переносу сетей теплоснабжения полностью завершены, а на улице Верхние Поля закончено переустройство уличного освещения, добавил генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.

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