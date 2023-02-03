ООН предложила отправить гумпомощь новым российским регионам

Организацию заботит безопасность

Агентства ООН готовы отправить конвои с гуманитарной помощью в новые регионы России, но им нужны гарантии безопасности. Такое заявление сделал в пятницу, 3 февраля, пресс-секретарь управления всемирной организации по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Лаерке.

По словам Лаерке, компетентные структуры ООН уже отправили несколько уведомлений, "чтобы достичь районов, находящихся под текущим контролем вооруженных сил Российской Федерации".

Однако пока ход боевых действий делает опасным отправку гуманитарных конвоев в Донецкую и Луганскую народные республики, в Запорожскую и Херсонскую области, заявил представитель ООН.

По этой причине "нам нужны гарантии от тех, кто контролирует эти районы, что безопасность может быть гарантирована, и мы до сих пор не получили ответов на эти запросы", цитирует заявление Лаерке РИА Новости.

В декабре 2022 года представитель главы ООН Стефан Дюжаррик рассказал, что загенсека организации Мартин Гриффитс побывал в Херсоне. Власти херсонской области заявили, что Гриффитс нарушил порядок пересечения государственной границы Российской Федерации, что было "бессовестно, стыдно и неприлично".

В российском МИД указали, что в поездке Гриффитса в Херсон речь шла не об оказании помощи нуждающимся мирным жителям, а о стремлении политизировать ситуацию.

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