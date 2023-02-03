Собянин рассказал о строительстве спортивных объектов в Новой Москве

Больше пространства для активного образа жизни появляется в ТиНАО Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве спортивных объектов в Троицком и Новомосковском административных округах. Всего за десять лет в ТиНАО было построено 11 спортобъектов.

Среди них - лыжная трасса в Михайлово-Ярцевском, спортивно-досуговый центр в Троицке, а также ледовый тренировочный центр "Снегирь Арена" в Марушкинском, сообщил Собянин в своем Телеграм-канале.

В поселении Киевский также в ближайшие годы появится спорткомплекс, а в Щербинке - ледовая арена. Рядом со станцией метро "Прокшино" будет возведен спортивно-развлекательный комплекс.

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