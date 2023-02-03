ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Умер модельер Пако Рабан

17:19
  • пятница
  • 03 февраля 2023

Создателю собственного дома моды было 88 лет

Французский модельер баскского происхождения, основатель собственного дома высокой моды и бренда Paco Rabanne Пако Рабан скончался в возрасте 88 лет. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщают французские средства массовой информации.

По сообщению телеканала BFMTV, Рабан умер 3 февраля у себя дома в Бретани.

Пако Рабан получил известность в 1960-е годы, когда предпринял ряд новаций в мире высокой моды. В своих коллекциях модельер продемонстрировал наряды не только из традиционных тканей, но и из бумаги, пластика и металла.

Кроме того, Рабан одним из первых модельеров начал привлекать к показам темнокожих манекенщиц. Наряду с этим он первым стал использовать в своих дефиле музыкальное сопровождение вместо традиционного зачитывания номеров нарядов и их описания.

Одежду Пако Рабана носили актрисы Одри Хепберн и Джейн Фонда. Под брендом Paco Rabanne также выпускается парфюмерия и для женщин, и для мужчин.

Пако Рабан занимался благотворительностью, в частности, участвовал в международной акции по сбору средств для Фонда борьбы со СПИДом.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Модельер Пако Рабан
Модельер Пако Рабан
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.