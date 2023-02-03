Умер модельер Пако Рабан

Создателю собственного дома моды было 88 лет

Французский модельер баскского происхождения, основатель собственного дома высокой моды и бренда Paco Rabanne Пако Рабан скончался в возрасте 88 лет. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщают французские средства массовой информации.

По сообщению телеканала BFMTV, Рабан умер 3 февраля у себя дома в Бретани.

Пако Рабан получил известность в 1960-е годы, когда предпринял ряд новаций в мире высокой моды. В своих коллекциях модельер продемонстрировал наряды не только из традиционных тканей, но и из бумаги, пластика и металла.

Кроме того, Рабан одним из первых модельеров начал привлекать к показам темнокожих манекенщиц. Наряду с этим он первым стал использовать в своих дефиле музыкальное сопровождение вместо традиционного зачитывания номеров нарядов и их описания.

Одежду Пако Рабана носили актрисы Одри Хепберн и Джейн Фонда. Под брендом Paco Rabanne также выпускается парфюмерия и для женщин, и для мужчин.

Пако Рабан занимался благотворительностью, в частности, участвовал в международной акции по сбору средств для Фонда борьбы со СПИДом.

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