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Берлин ответил на заявление Путина о поставках Leopard Украине

17:40
  • пятница
  • 03 февраля 2023

Российский лидер предупредил, что Москва готова ответить на угрозы "не только бронетехникой"

Правительство Германии ознакомилось с заявлением российского президента Владимира Путина о поставках танков Украине. Об этом в пятницу, 3 февраля, рассказал официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.
Кремль объяснил слова Путина об ответе "не только бронетехникой"

Как заявил чиновник, кабмин ФРГ "принял к сведению" слова российского лидера.

Однако, по словам Хебештрайта, поставки танков — это поддержка Украины, а не участие в боевых действиях, "и это, безусловно, российскому президенту хорошо известно", сообщает РИА Новости.

2 февраля, в ходе поездки в Волгоград к 80-летию победы в Сталинградской битве, Владимир Путин заявил, что России вновь угрожают немецкими танками Leopard. Он предупредил, что те, кто пытаются втянуть Германию в новую войну с Россией и рассчитывают одержать победу на поле боя, не понимают, что современная война с Россией будет совершенно другой. Москва при угрозах ответит не только бронетехникой — все должны это понимать.

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