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Россиян предупредили о резком похолодании с 6 февраля

18:19
  • пятница
  • 03 февраля 2023

Температура во многих регионах вернется к климатической норме

В большинстве регионов Центрального федерального округа России с понедельника, 6 января, прогнозируется снижение температуры воздуха до 8-10 градусов мороза.
Москвичам пообещали неоднородную погоду в феврале

Во Владимирской области метеорологи обещают днем в понедельник около семи градусов ниже нуля, северный ветер, снег и гололедицу. В Тульской области подморозит до минус девяти градусов.

При этом в Белгородской, Брянской, Калужской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тверской, Ярославской областях ожидается снег, местами туман и гололедица.

В регионах Уральского федерального округа в ближайшие два дня столбики термометров снизятся, морозы могут достигать 30 градусов — например, в Челябинской области, сообщает ТАСС.

Ранее в центре погоды "Фобос" рассказали со ссылкой на предварительные прогнозы, что грядущий февраль может оказаться на три градуса теплее климатической нормы. При этом количество осадков, по предположениям метеорологов, как минимум будет соответствовать норме либо может превысить ее на 10-20%.

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