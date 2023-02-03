Брюссель анонсировал санкции против России еще на 10 млрд евро

В ЕС готовят десятый пакет рестрикций

Рестрикции в отношении России, прорабатываемые Евросоюзом в рамках очередного санкционного пакета, предполагают ограничения на 10 млрд евро. Об этом в пятницу, 3 февраля, рассказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По словам политика, новый, десятый, комплекс антироссийских санкций "будет снова масштабный пакет".

При этом глава Еврокомиссии не стала вдаваться в подробности относительно содержания новых ограничительных мер против России, сообщает ТАСС.

Ранее Урсула фон дер Ляйен рассказала, что Евросоюз хочет подготовить новые санкции против России к 24 февраля, когда исполнится ровно год с начала российской спецоперации на Украине. Чиновница не уточнила, на каком этапе находится его разработка.

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