ВСУ несут огромные потери в Артемовске

Город практически в оперативном окружении

Всего несколько километров осталось пройти нашим бойцам, чтобы замкнуть кольцо вокруг Артемовска и взять его в оперативное окружение - тем самым поставив точку в истории еще одной Крепости Несокрушимости, которую наспех слепили из Артемовска киевские пиарщики. Кстати, в буквальном смысле на костях своих собственных военных. Судя по унылым видео, которые те выкладывают в сети, потери ВСУ просто ужасные. В ответ боевики намеренно обстреливают цели, где не было и нет военных и их техники - только мирные люди.

Из укрытий не выйти, головы не поднять – украинские военные в Артёмовске плотно прижаты нашей артиллерией. Город практически в оперативном окружении. Чтобы взять под огневой контроль последнюю линию снабжения ВСУ, нужно освободить населенные пункты Парасковиевка и Красная Гора, но и сейчас дорога не безопасна.

Наши штурмовые группы развивают успех на соледарском направлении – расширяют зону контроля на юг и на север. На этой неделе взяты поселки Сакко и Ванцетти и Николаевка. В каждом селе украинские боевики прикрываются мирным населением, поэтому действовать приходится максимально осторожно.

На юге Донбасса российские войска штурмуют Угледар. Заняты южные окраины города. Артиллерия и авиация перемалывает украинские резервы. Российские войска наносят удары по всей линии соприкосновения, заставляя ВСУ то и дело перебрасывать свои подразделения на самые опасные участки. В окружении сейчас также может оказаться Серевская и Торецкая группировки. При этом Киев не спешит отводить войска и выравнивать фронт. Украинские военные объясняют – новый рубеж обороны Славянск — Краматорск — Константиновка не готов. При этом политики признают катастрофические потери, но требуют свежее пополнение.

Высокую цену Украина платит и за отсутствие подготовки мобилизованных. На фронт сейчас отправляют уже через несколько дней после мобилизации. При этом военкомы в поисках пополнения идут на различные ухищрения. Например, заказывают такси или еду, а курьеру вместо денег выдают повестку.

Российские воины – напротив, отлично обучены, проявляют отвагу и смекалку. Например, научились защищаться от небольших беспилотников. На этих кадрах наш боец увернулся от гранаты и притворился мертвым. Дождался, когда дрон опустится, чтобы посмотреть результат попадания, а затем поймал его голыми руками. Сейчас на передовой вовсю изучают слабые места американских, британских и немецких танков.

На западе бьют тревогу – время на стороне России. Именно с этим, по данным Wall Street Journal, связано решение резко увеличить объемы предоставляемой Киеву военной помощи. Политики опасаются, что Москва может "одержать верх" в любом затяжном конфликте "на истощение". На стороне России и украинская коррупция. Из-за нее, например, остановилось и строительство завода по производству турецких беспилотников "Байрактар" в Киеве.

Вашингтон тоже явно недоволен тем, как Украина использует выделяемую помощь. Видимо, поэтому в США готовят запасной план. Польские СМИ пишут, что Байден может встретится с Зеленским и Дудой в Варшаве, чтобы обсудить мирный договор. При этом военные поставки никто не отменяет. Киев ждет комплексы ПВО "Пэтриот", которые при необходимости можно использовать и для запуска крылатых ракет, а также новые дальнобойные снаряды для систем залпового огня HIMARS. Для России пока ничего не меняется – основной задачей спецоперации остается безопасность наших границ.

Работы в новых регионах ведутся с опережением. Уже построено и отремонтировано почти полторы тысячи домов. Восстановлены три сотни школ. Проложены сотни километров дорог. К марту запустят водовод из Ростова в Донецк. Начинается модернизация коммунальной инфраструктуры. На этой неделе запущен ряд автобусов из Крыма в Херсонскую и Запорожскую области.

В новые регионы везут различную помощь. Например, канцтовары для школьников. 11 тысяч наборов доставили в Херсонскую область из Воронежа.

Новая жизнь начинается и у хищников из Донецкого и Мариупольского зоопарков. 9 львов и пять медведей вывезли в крымский сафари-парк. Приехавшие из Донецкой области львы живут вместе в большом вольере. Здесь огромная территория на улице и зимний домик. А уже летом они смогут выйти в саванну и познакомиться со старожилами. Правда, пока они только меряются, у кого грива больше и более грозный рык.

Из-за постоянных обстрелов животные долгое время находились в стрессовом состоянии. Им угрожала реальная опасность. В Крыму ждет любовь и забота.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "В центре событий", "ТВ Центр".

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