"Новый мировой порядок": на Ближнем Востоке растет напряженность

Вашингтон продолжает разжигать очаг противоречий в регионе

Самая горячая тема недели - Иран. Исламская республика подверглась атаке беспилотников. Тегеран уже заявил, что определил производителя дронов, которыми атаковали объекты Минобороны страны, но не назвал его. Власти не хотят начала Третьей мировой, но это не значит, что стражи исламской революции не ответят. Просто ответ этот будет в рамках прокси-войны, и когда он прозвучит - мы его вряд ли с чем-то перепутаем. Настораживает другое - играющих с огнём с каждым днём становится все больше, и ряд стран просто уже очевидно подталкивают к войнам. Это и Сербия, и Азербайджан, ну и теперь Иран. Зачем это делается?

Кадры взрывов на военном предприятии в Исфахане и на заводе по производству моторного масла в Азаршахре впечатляют. Их распространили все мировые информагентства. И тут же ожидаемо последовала заочная схватка в медиапространстве двух стран: израильские СМИ утверждали, что атака на оружейный завод увенчалась феноменальным успехом, иранские журналисты уверяли: незначительные повреждения получила лишь кровля. При этом официальный Тегеран не спешил с выводами о причастности какой-либо страны к атаке дронов. Молчание продолжалось до четверга, когда заявление сделал постпред Ирана в ООН Саид Иравани:

"Результаты предварительного расследования говорят о том, что сионистский режим несёт ответственность за террористическое нападение на объект Минобороны в городе Исфахан... Иран оставляет за собой право защищать национальную безопасность и решительно реагировать на любые угрозы со стороны Израиля".

Реакция Тель-Авива на этот раз оказалась странной, как ни пытался добиться внятного ответа журналист CNN. "Я никогда не говорю о конкретных операциях… Когда на Ближнем Востоке происходит взрыв, нас обвиняют или возлагают ответственность — иногда это так, иногда нет", - заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Впрочем, еще раньше карты раскрыли все те же СМИ. Уже утром 29 января телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что в атаке на Иран участвовали США и еще одна страна. Какая, не уточнялось. В свою очередь американская WSJ все расставила по своим местам: "Нынешняя атака Израиля была нанесена в тот момент, когда израильские и американские официальные лица обсуждают новые способы борьбы с дестабилизирующими операциями Ирана, включая углубление его военного сотрудничества с Россией".

27 января Израиль посетил директор ЦРУ Уильям Бернс, а 30-го в Тель-Авив прилетел госсекретарь Блинкен. Удар по военному объекту в Иране случился аккурат между этими визитами и это вряд ли совпадение.

"Израиль мог действовать фактически по науськиванию Штатов, тем более в свете визита госсекретаря США Энтони Блинкена. Американцы уж очень давно хотели наказать иранцев, не знали - как. Напрямую они действовать не хотят, напрямую они не собираются воевать. А вот руками третьих рук с удовольствием. Почему - потому что это как раз выгодно, это стратегически необходимо. Очень многие американские аналитики говорят о необходимости открыть некий такой второй фронт в регионе Ближнего Востока, особенно на фоне проводимой нашей страной спецоперации на Украине", - рассуждает Фархад Ибрагимов, политолог, эксперт по внутренней и внешней политике Ирана.

Иран находится в центре большого Ближнего Востока и отношения со многими соседями у него довольно непростые. Совершенно спокойно сейчас лишь на севере, где по морю страна граничит с Россией. Контакты Москвы и Тегерана в последнее время вышли на небывалый уровень, а учитывая сотрудничество с Китаем, и вовсе сложился мощный триумвират, что крайне не нравится Вашингтону.

"Формируется новый мировой порядок. Мы видим, что в этом мировом порядке формируются новые лагеря, и Запад это не устраивает, потому что это не списывается в их логику представления о международных отношениях", - отметил Фархад Ибрагимов.

Вот и давит Вашингтон на Тегеран, как водится, чужими руками. В данном случае - Израиля. Как давит на Россию через Украину, а заодно привлекает к этому европейские страны под эгидой НАТО. В Китае США все активнее разыгрывают карту Тайваня. И постоянно подливают масла в огонь на Корейском полуострове, где, как считают эксперты, при наличии доброй воли конфликт двух стран можно было бы урегулировать. Но нужно ли это Вашингтону, когда в Южной Корее полно американских военных баз. И главное - недалеко от России и еще ближе к Китаю. Вот только война в современном мире - это далеко не всегда пушки и танки. Например, тот же Иран вполне может обрушить экономику множества стран, если будет, что называется, приперт к стенке.

"Иранская армия вообще ни в какое сравнение не идет с американской, а уж тем более, если брать американскую армию плюс армии их союзников. Но у Ирана есть возможность перекрыть Ормузский пролив, просто затопив там свои корабли. А Ормузский пролив, чтобы было понятно, это такой маленький коридорчик из Персидского залива в мировой океан. Из Персидского залива у нас идет огромный объем нефти на мировые рынки. И, соответственно, представьте, если эта нефть вдруг останавливается, ее поставки прекращаются. Иран, насколько я знаю, проводил и проводит учения военные, цель которых как раз перекрытие этого самого Ормузского пролива", - пояснил публицист, востоковед Андрей Онтиков.

В экономике Иран готовится присоединиться к БРИКС, а в плане безопасности уже участвует в Шанхайской организации сотрудничества и это еще один мощный раздражитель для Вашингтона. Кроме того, там твердо убеждены, что Тегеран участвует в конфликте на Украине, поставляя ударные беспилотники. После атаки на завод в Исфахане советник офиса президента Украины Михаил Подоляк буквально рукоплескал на своей странице в соцсети, ведь нанести такой удар он призывал еще в ноябре прошлого года.

Оправдываться за необдуманные слова в иранском МИДе пришлось временному поверенному в делах Украины. Показательным в свете всего происходящего выглядит комментарий пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. Она и раньше грешила двусмысленными высказываниями, американцы даже шутили - "Дайте ей время научиться врать", но теперь превзошла сама себя:

"Думаю, мы никогда не узнаем, кто стоит за атакой на Иран. Так или иначе, это конфликт на другом континенте, который никак не угрожает безопасности США, поэтому мы не имеем права вмешиваться или занимать чью-либо сторону".

Что ни слово - то шедевр. И главное, прозвучали они уже после того, как госсекретарь Блинкен вернулся с Ближнего Востока, где в течение трех дней посетил несколько стран и всеми силами пытался убедить заокеанских союзников не отлынивать:

"США рассматривают все варианты, чтобы не позволить Ирану получить ядерное оружие, и ищут пути по пресечению "вредоносной деятельности" Ирана".

Впрочем, на прямое военное столкновение с Ираном Вашингтон вряд ли пойдет - это далеко не Ирак. Но в лучших традициях своей внешней политики продолжит разжигать очаг противоречий в регионе. Привыкший за многие годы к провокациям, Тегеран и сейчас старается сохранять спокойствие. Вот только сколь безгранично его терпение?

Алексей Платонов, Елена Мекертычева. "В центре событий", "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"