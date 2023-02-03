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Евросоюз и Украина решили преследовать Россию за "преступления агрессии"

18:39
  • пятница
  • 03 февраля 2023

Об этом договорились участники саммита ЕС — Украина

Брюссель и Киев продолжат работу над "механизмом для преследования России за преступление агрессии". Такое положение содержится в итоговом заявлении после саммита ЕС — Украина, опубликованном в пятницу, 3 февраля.
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Стороны выразили поддержку расследованию прокурора Международного уголовного суда и заявили, что "Россия, а также все причастные будут привлечены к ответственности" за события на Украине.

Евросоюз и Украина также договорились о создании механизма для преследования за "преступления агрессии", что "представляет интерес для всего международного сообщества", сообщает РИА Новости.

Ранее на Украине и на Западе была озвучена инициатива по созданию специального трибунала, который занимался бы событиями в рамках украинского кризиса. Франция заявила о начале работы над созданием такого трибунала.

В Министерстве иностранных дел России в ответ указали на цинизм французских властей, которые отказываются видеть многочисленные задокументированные военные преступления ВСУ и сознательно замалчивают их.

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