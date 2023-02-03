ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Госдуме допустили связь изменения своего графика с посланием президента

19:00
  • пятница
  • 03 февраля 2023

Официально дата послания Путина Федсобранию не оглашалась

Намерение Государственной думы изменить график работы в феврале может быть связано с оглашением послания президента Федеральному собранию в этом месяце. Об этом в пятницу, 3 февраля, рассказал депутат нижней палаты российского парламента Сергей Обухов.
Источники анонсировали послание Путина к Федсобранию в третьей декаде февраля

Как написал парламентарий в своем Telegram-канале, "депутатам сообщили о планах радикально изменить график работы в феврале". Это означает, что "в течение месяца и до начала марта не будет никаких региональных недель", только пленарные заседания.

Обухов отметил, что если встречи президента с лидерами фракций планируются во второй декаде февраля, то после 20 февраля "вполне возможно, что депутатов не отпускают в регионы, так как все-таки могут собрать в Кремле на послание".

При этом депутат подчеркнул, что это только "аналитическая реконструкция возможных событий", а график работы Госдумы может быть изменен по другим причинам — например, из-за большого объема скопившихся законопроектов или внесения важных инициатив главой государства или кабмином.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, может ли это мероприятие состояться до 24 февраля, пообещав, что по срокам оглашения послания Кремль своевременно проинформирует. Представитель главы государства также заявил, что работа над посланием "не возобновилась, формулировка неверная, она и не прекращалась", соответственно, "эта подготовка продолжается".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.