В Госдуме допустили связь изменения своего графика с посланием президента

Официально дата послания Путина Федсобранию не оглашалась

Намерение Государственной думы изменить график работы в феврале может быть связано с оглашением послания президента Федеральному собранию в этом месяце. Об этом в пятницу, 3 февраля, рассказал депутат нижней палаты российского парламента Сергей Обухов.

Как написал парламентарий в своем Telegram-канале, "депутатам сообщили о планах радикально изменить график работы в феврале". Это означает, что "в течение месяца и до начала марта не будет никаких региональных недель", только пленарные заседания.

Обухов отметил, что если встречи президента с лидерами фракций планируются во второй декаде февраля, то после 20 февраля "вполне возможно, что депутатов не отпускают в регионы, так как все-таки могут собрать в Кремле на послание".

При этом депутат подчеркнул, что это только "аналитическая реконструкция возможных событий", а график работы Госдумы может быть изменен по другим причинам — например, из-за большого объема скопившихся законопроектов или внесения важных инициатив главой государства или кабмином.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, может ли это мероприятие состояться до 24 февраля, пообещав, что по срокам оглашения послания Кремль своевременно проинформирует. Представитель главы государства также заявил, что работа над посланием "не возобновилась, формулировка неверная, она и не прекращалась", соответственно, "эта подготовка продолжается".

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