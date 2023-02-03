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Собянин: Инвесторы построят в Москве девять промкомплексов и технопарков

19:00
  • пятница
  • 03 февраля 2023

Городская программа стимулирует застройщиков создавать места приложения труда

Столица помогает создавать новые рабочие места. Об этом в пятницу в своем Телеграм-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что в городе появятся девять современных промышленно-производственных комплексов и технопарков.

В строительство новых предприятий инвесторы вложат почти 25 миллиардов рублей. В промкомплексах и технопарках будут созданы около десяти тысяч рабочих мест. В частности, в ТиНАО будут построены три промышленно-производственных комплекса на 4,6 тысячи рабочих мест.

Специальная городская программа стимулирует застройщиков создавать не только жилье, но и места приложения труда, отметил мэр столицы.

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