Собянин: Инвесторы построят в Москве девять промкомплексов и технопарков

Городская программа стимулирует застройщиков создавать места приложения труда

Столица помогает создавать новые рабочие места. Об этом в пятницу в своем Телеграм-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что в городе появятся девять современных промышленно-производственных комплексов и технопарков.

В строительство новых предприятий инвесторы вложат почти 25 миллиардов рублей. В промкомплексах и технопарках будут созданы около десяти тысяч рабочих мест. В частности, в ТиНАО будут построены три промышленно-производственных комплекса на 4,6 тысячи рабочих мест.

Специальная городская программа стимулирует застройщиков создавать не только жилье, но и места приложения труда, отметил мэр столицы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"