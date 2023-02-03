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МИД России: США бросили ЕС один на один с украинской "черной дырой"

19:20
  • пятница
  • 03 февраля 2023

Вашингтон устраняет Брюссель как экономического конкурента, заявила Захарова

Киевский режим неприкрыто эксплуатирует миф о "жертве агрессии", занимается откровенным иждивенчеством. Такое заявление сделала в пятницу, 3 февраля, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

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Чиновница указала, что Киев "буквально требует западную помощь, в том числе военную, в качестве оплаты за свои агрессивные действия против России", а "коррумпированным элитам в Киеве требуются постоянные вливания".

Захарова напомнила о данных Евросоюза, согласно которым Украине уже выделено 50 млрд евро и необходимо еще порядка 5 млрд евро ежемесячно. Она предупредила, что "эти средства лягут тяжелым бременем на рядовых граждан стран Евросоюза, которые переживают непростые времена в результате недальновидной макроэкономической политики ЕС".

При этом "украинизацией своей внешней и внутренней политики Евросоюз по сути подыгрывает США", которые таким образом устраняют в его лице экономического конкурента, оставляя ЕС один на один разбираться с украинской "черной дырой", сообщается на официальном сайте МИД России.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на то, что для членов ЕС и НАТО "отрезвление придет", а также пообещал, что "по крайней мере, мы будем делать все, чтобы наши коллеги из НАТО и Евросоюза поскорее протрезвели".

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