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Власти допустили снижение цен на шины в России

19:40
  • пятница
  • 03 февраля 2023

Из-за ухода ряда производителей с российского рынка этот товар подорожал

С учетом профицита мощностей и переструктурирования рынка автомобильных шин возможно снижение цен на этот товар. Об этом в пятницу, 3 февраля, рассказали в Министерстве промышленности и торговли России.
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В ведомстве сообщили, что в настоящий момент на российском рынке сформировано предложение по лету, дефицит шин не ожидается. Поскольку имеется профицит мощностей, производители не заинтересованы в необоснованном росте цен.

Рост цен на шины в 2022 году происходил вследствие удорожания сырья, колебания курса валют и логистических проблем. Кроме того, изменение цен является отложенным из-за лага переработки сырья до трех месяцев и лага между производством шин и поставкой в розницу до шести месяцев, отметили в Минпромторге.

В министерстве заявили, что ждут результатов от смены собственников локализованных в России заводов и их запуска на полную мощность, сообщает ТАСС.

На стоимости автомобильных шин в России сказалось решение ряда зарубежных производителей покинуть российский рынок на фоне западных санкций. В частности, об уходе из России объявил французский производитель шин Michelin. Это обошлось компании в 202 млн евро убытков, а чистая прибыль Michelin в результате этого шага снизилась с 1,03 млрд евро в 2021 году до 843 млн евро.

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