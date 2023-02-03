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ЕС решил "сконцентрироваться на технологиях" в новых санкциях против России

20:19
  • пятница
  • 03 февраля 2023

Брюссель готовит десятый пакет ограничительных мер

Евросоюз в рамках работы над новыми антироссийскими санкциями стремится к тому, чтобы лишить Россию доступа к технологиям и высокотехнологичным компонентам. Об этом в пятницу, 3 февраля, рассказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Брюссель анонсировал санкции против России еще на 10 млрд евро

Политик прокомментировала проработку нового, десятого, пакета ограничительных мер в отношении России. По ее словам, он будет "массивным".

Урсула фон дер Ляйен заявила, что "план" ЕС заключается в том, чтобы в новом пакете "сконцентрироваться на технологиях" и перекрыть России доступ к ним. Речь также идет о том, чтобы добиться "нулевой доступности" для России "некоторых компонентов, которые были обнаружены в российских беспилотниках".

Кроме того, глава Еврокомиссии пообещала, что в десятый пакет антироссийских рестрикций будут включены пункты, касающиеся обхода санкций, сообщает РИА Новости.

Ранее Урсула фон дер Ляйен сообщала, что объем ограничительных мер в отношении России, которые прорабатывает Брюссель в рамках десятого санкционного пакета, будет составлять 10 млрд евро.

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