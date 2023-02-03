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Зеленский пожаловался на ослабление духа на Украине

19:59
  • пятница
  • 03 февраля 2023

При этом политик обещает "деоккупировать Донбасс"

С самого начала российской специальной военной операции у украинцев "дух был сильнее". Такое заявление сделал в пятницу, 3 февраля, президент Украины Владимир Зеленский.
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По словам политика, до сих пор в некоторых городах Украины люди думают, что "они все на отдыхе". Зеленский заявил, что считает это слабостью.

При этом Зеленский заверил, что Украина не собирается отказываться от Артемовска. По его словам, "мы не только не отойдем от Бахмута (украинское название Артемовска), мы начнем деоккупировать Донбасс".

Условием наступления украинской армии Зеленский назвал предоставление Западом дальнобойного оружия, которое, по его мнению, изменит ход боевых действий.

Оружием другого рода президент Украины назвал придуманную им самим "формулу мира", сообщает ТАСС.

В 2022 году Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик, а затем они вошли в состав Российской Федерации в качестве субъектов по результатам референдумов.

Москва неоднократно подчеркивала, что вопрос принадлежности этих территорий закрыт и обсуждаться с Украиной не будет. Однако Киев утверждает, что эти территории "оккупированы" и "незаконно аннексированы" Россией, а условием мирных переговоров с Москвой выдвигает их возвращение Украине.

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Владимир Зеленский
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