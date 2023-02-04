За сутки в России госпитализировано 1085 больных коронавирусом

Заболел ковидом 9681 человек

За сутки в России госпитализировано 1 085 больных коронавирусом, всего зафиксирован 9 681 случай заражения. С февраля 2020 года выявлено 21 987 334 человека с COVID-19, умерло 395 234 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 118 человек, зарегистрировано 2 337 новых больных, всего в столице 3 357 960 инфицированных, скончались 47 936 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

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