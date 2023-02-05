В России госпитализированы с коронавирусом ещё 618 человек

Уровень заболеваемости снижается

За сутки в России госпитализировано 618 больных коронавирусом, всего зафиксировано 9 410 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 21 996 744 человека с COVID-19, умерло 395 279 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 113 человек, зарегистрировано 2 382 новых больных, всего в столице 3 360 342 инфицированных, скончались 47 947 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

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