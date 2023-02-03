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Минпросвещения предложило скорректировать порядок проведения ЕГЭ

20:40
  • пятница
  • 03 февраля 2023

Поправки могут вступить в силу с 1 сентября 2023 года

Министерство просвещения России разработало новый порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. Документ опубликован в пятницу, 3 февраля.
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В случае принятия корректировок для участников государственной итоговой аттестации будет предусмотрена возможность менять перечень указанных в заявлениях об участии в ЕГЭ учебных предметов, а также сроки участия в экзаменах при наличии уважительных причин.

Для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву или по контракту, поступающих в военные вузы, будет предусмотрена возможность подавать заявления об участии в ЕГЭ по месту прохождения службы.

Минпросвещения также предложило изменить дополнительную дату проведения итогового сочинения, назначив в этом качестве вместо первой рабочей среды мая вторую среду апреля.

В случае согласования проекта документа он вступит в силу с 1 сентября 2023 года и будет действовать до 1 сентября 2029 года, сообщает РИА Новости.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ, согласно которому обучающиеся за границей российские школьники, не имеющие возможности сдать выпускные экзамены после 9 и 11 классов из-за действий недружественных стран, смогут получить документы об образовании по результатам промежуточной аттестации.

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