Минпросвещения предложило скорректировать порядок проведения ЕГЭ

Поправки могут вступить в силу с 1 сентября 2023 года

Министерство просвещения России разработало новый порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. Документ опубликован в пятницу, 3 февраля.

В случае принятия корректировок для участников государственной итоговой аттестации будет предусмотрена возможность менять перечень указанных в заявлениях об участии в ЕГЭ учебных предметов, а также сроки участия в экзаменах при наличии уважительных причин.

Для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву или по контракту, поступающих в военные вузы, будет предусмотрена возможность подавать заявления об участии в ЕГЭ по месту прохождения службы.

Минпросвещения также предложило изменить дополнительную дату проведения итогового сочинения, назначив в этом качестве вместо первой рабочей среды мая вторую среду апреля.

В случае согласования проекта документа он вступит в силу с 1 сентября 2023 года и будет действовать до 1 сентября 2029 года, сообщает РИА Новости.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ, согласно которому обучающиеся за границей российские школьники, не имеющие возможности сдать выпускные экзамены после 9 и 11 классов из-за действий недружественных стран, смогут получить документы об образовании по результатам промежуточной аттестации.

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