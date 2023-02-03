Поврежденный "Союз" вернут на Землю в марте

Из-за поломки корабля пришлось изменить график возвращения космонавтов

Космический корабль "Союз МС-22" будет возвращен на Землю в марте 2023 года в беспилотном режиме. Об этом в пятницу, 3 февраля, рассказали в Роскосмосе.

На борту корабля не будет космонавтов, но он доставит на Землю грузы и научное оборудование. Россияне Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина уже подготовили его к отправке, сообщается в Telegram-канале госкорпорации.

В Роскосмосе также рассказали, что экипаж МКС продолжает научно-исследовательскую программу. 2 февраля были проведены эксперименты по изучению поведения жидкофазных дисперсий в условиях микрогравитации, а также по исследованию закономерностей поведения экипажа в длительном полете.

У "Союза" оказалась повреждена система охлаждения. Причиной аварии стал удар микрометеорита.

Из-за нештатной ситуации с "Союзом МС-22" миссия космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта NASA Фрэнка Рубио на МКС была продлена. После анализа ситуации госкомиссия приняла решение спустить повреждённый корабль в беспилотном режиме, а экипаж вернуть на корабле "Союз МС-23", который будет запущен к МКС 20 февраля.

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