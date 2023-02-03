Пентагон объявил о военной помощи Украине на 2,2 млрд долларов

Вашингтон заверяет в сохранении поддержки Киева

Соединенные Штаты в пятницу, 3 февраля, официально объявили об очередном транше военной помощи Украине стоимостью 2,2 млрд долларов.

Ожидается, что американские власти отправят украинским военным дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, минометные боеприпасы, 181 бронетранспортер с защитой от мин, 2 тысячи противотанковых ракет.

В Пентагоне уточнили, что речь идет о вооружении, которое уже находится на оружейных складах и его можно относительно быстро передать Киеву.

Еще часть вооружений американское Минобороны планирует приобрести для Украины. Это касается оборудования для украинской системы противовоздушной обороны и ракет HAWK, сообщает "Интерфакс".

Ранее украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что украинские власти готовы гарантировать западным союзникам, что не станут наносить удары по российской территории из поставляемого Западом оружия. При этом Резников отметил, что если бы ВСУ "имели возможность наносить удары на расстоянии 300 километров, российская армия не смогла бы обеспечивать оборону и была вынуждена потерпеть поражение".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"