Чиновник обвинял Россию в невозможности мирных переговоров с Украиной

Утверждения глава европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что со стороны Москвы нет политической воли начать переговоры по Украине, — неправда. Такое заявление сделала в пятницу, 3 февраля, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Чиновница прокомментировала слова Борреля о том, что в ЕС "всегда открыты" для мирных переговоров на Украине, однако не видят со стороны России политической воли начать их, поэтому единственный способ закончить конфликт — это "дать Украине средства".

Захарова отметила, что "Боррель в привычной для него манере говорит неправду", поскольку Россия неоднократно, на всех площадках и на разных уровнях повторяла об открытости к переговорам по урегулированию конфликта на Украине без предварительных и неприемлемых условий. Однако именно Киев прекратил переговорный процесс "по приказу извне".

Представитель МИД также указала, что продолжение поставок вооружений и военной техники Украине — это "инвестиция в затягивание конфликта, а не в поиск невоенного решения", сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сообщения о том, что глава ЦРУ приезжал в Москву с предложением отдать России 20% территории Украины в обмен на прекращение спецоперации, являются "уткой".

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