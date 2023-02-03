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Блогер Николай Соболев признан иностранным агентом

21:59
  • пятница
  • 03 февраля 2023

Соответствующий реестр ведет Министерство юстиции

Министерство юстиции России в пятницу, 3 февраля, обновило реестр лиц, признанных иностранными агентами. В него включены еще пять человек.
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Иноагентом признан блогер Николай Соболев*, который высказывался против граждан Российской Федерации и специальной военной операции на Украине, выступал в поддержку недружественной страны – Украины, распространял для неограниченного круга лиц материалы, созданные иностранными агентами.

Также в реестр иноагентов включены политолог Павел Мезерин*, журналист и ведущий политического YouTube-канала Александр Макашенец*, Екатерина Дудко* и Елена Прокашева*, сообщается на официальном сайте Минюста.

Ранее заместитель министра юстиции России Олег Свириденко заявил, что лицо, которое намеревается действовать в качестве иностранного агента, должно добровольно подать в Минюст заявление о включении его в реестр. Если человек добровольно не явится в ведомство, статус иноагента все равно будет присвоен с последующим внесением в реестр.

*физическое или юридическое лицо, признанное иностранным агентом

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Блогер Николай Соболев
Блогер Николай Соболев
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