Блогер Николай Соболев признан иностранным агентом

Соответствующий реестр ведет Министерство юстиции

Министерство юстиции России в пятницу, 3 февраля, обновило реестр лиц, признанных иностранными агентами. В него включены еще пять человек.

Иноагентом признан блогер Николай Соболев*, который высказывался против граждан Российской Федерации и специальной военной операции на Украине, выступал в поддержку недружественной страны – Украины, распространял для неограниченного круга лиц материалы, созданные иностранными агентами.

Также в реестр иноагентов включены политолог Павел Мезерин*, журналист и ведущий политического YouTube-канала Александр Макашенец*, Екатерина Дудко* и Елена Прокашева*, сообщается на официальном сайте Минюста.

Ранее заместитель министра юстиции России Олег Свириденко заявил, что лицо, которое намеревается действовать в качестве иностранного агента, должно добровольно подать в Минюст заявление о включении его в реестр. Если человек добровольно не явится в ведомство, статус иноагента все равно будет присвоен с последующим внесением в реестр.

*физическое или юридическое лицо, признанное иностранным агентом

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"