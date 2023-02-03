Кремль напомнил США слова Путина о готовности к ответу на угрозы

Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине

В Кремле после заявления Пентагона о поставках новой партии оружия Киеву напомнили высказывания российского лидера Владимира Путина о готовности Москвы ответить на угрозы.

В новый пакет американской военной помощи Украине включены средства ПВО, ракеты большой дальности для HIMARS и дальнобойные снаряды GLSDB.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что "важно не забывать вчерашнее заявление Путина в Волгограде", сообщает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин заявил, что России вновь угрожают немецкими танками Leopard. Он предупредил, что Москва при угрозах ответит не только бронетехникой — все должны это понимать.

Вслед за этим Дмитрий Песков пояснил, что "по мере того, как появляются поставленные коллективным Западом новые вооружения, Россия будет задействовать полнее имеющийся у нее потенциал, для того, чтобы ответить в ходе специальной военной операции".

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