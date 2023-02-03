Россия и Китай договорились учитывать взаимные интересы и озабоченности

Стороны подтвердили настрой на дальнейшее сотрудничество

Заместитель российского министра иностранных дел Сергей Вершинин и его китайский коллега Ма Чжаосюй на консультациях в Москве высоко оценили сотрудничество двух государств в Совете безопасности ООН. Об этом в пятницу, 3 февраля, рассказали в пресс-службе МИД России.

В ведомстве отметили, что дипломаты дали высокую оценку традиционно плотному двустороннему сотрудничеству в рамках структур ООН. Оно опирается на тесные отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем — постоянными членами Совбеза ООН.

Вершинин и Чжаосюй продемонстрировали принципиальный настрой на взаимный учет интересов и озабоченностей при рассмотрении ключевых международных сюжетов. Они также подтвердили готовность отстаивать центральную координирующую роль ООН в мировых делах и верховенство общепризнанных норм международного права.

Кроме того, дипломаты уделили внимание настойчивым попыткам представителей некоторых стран подорвать авторитет ООН путем использования ее площадки для давления на суверенные государства, сообщает ТАСС.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва и Пекин разделяют неприятие конфронтационной политики, а также попыток отдельных стран вмешиваться во внутренние дела других государств.

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